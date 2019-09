La lettera Di Maio propone patto civico per Umbria in vista delle Regionali: "Ognuno corra con proprio simbolo"

"Un patto civico per l'Umbria": è la proposta che il capo politico del M5S Luigi Di Maio lancia in vista delle Regionali in Umbria, in una."Tutte le forze politiche - si legge - facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che noi sosterremo solo con la presenza in consiglio regionale, senza pretese di assessorati. Ognuno correrà con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico, fuori dalle appartenenze partitiche, e con un programma comune"."L'Umbria può essere la culla di un nuovo modo di innovare la politica a partire dal locale, di un nuovo modo di fare imprenditoria coinvolgendo i giovani e il territorio". Così Di Maio nella lettera dove lancia "un appello chiaro a tutte le forze politiche che hanno a cuore il bene comune: facciamo tutti - si legge - un passo indietro" mentre "tutti gli umbri di buona volontà" ne facciano uno "in avanti".