Ospite a Quarta Repubblica Di Maio: "Reddito di cittadinanza su carta elettronica a residenti da almeno 10 anni in Italia" "Ideale le tessera sanitaria. Cosi gettito Iva e Pil oltre le attese"

Il reddito di cittadinanza "sarà messo su carta elettronica". Lo ha annunciato il ministro Luigi Di Maio a 'Quarto potere' su Rete4, precisando che "l'ideale sarebbe usare quello che già abbiamo, la tessera sanitaria con il chip".

La scelta della carta elettronica, ha spiegato, è "perché questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali italiani per far crescere l'economia e limitare al massimi le spese fuori dall'Italia". Cosi, ha aggiunto, "avremo un gettito Iva e Pil superiore alle aspettative perché inonderemo le piccole imprese e i commercianti".

Di Maio ha inoltre puntualizzato che la casa di proprietà ridurrà la quota massima erogata (fissata a 780 euro al mese) e che il reddito di cittadinanza andrà ai "residenti da almeno 10 anni in Italia".I governi "Renzi, Letta e Gentiloni- ha detto il ministro- hanno fatto 192 miliardi di debiti e a me rompono le scatole perché ho messo 8 miliardi sulla Fornero e 10 sul reddito di cittadinanza, questa è la cosa assurda che non posso concepire"."La mia idea- ha spiegato- è che dobbiamo dialogare al massimo con l'Ue e sono sicuro che ci dirà di sì" quando il Governo spiegherà la manovra. "Non voglio andare allo scontro" ha sottolineato. Comunque - ha puntualizzato- "a maggio la Commissione che c'è oggi non ci sarà più, le elezioni europee saranno un altro terremoto come quello che c'è stato in Italia".