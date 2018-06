Vicepremier ospite di 'Porta a Porta' Di Maio: censire i raccomandati in Rai e nella Pubblica amministrazione Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Da tagli alle pensioni d'oro e ai vitalizi un fondo per le pensioni minime. Spero reddito di cittadinanza in Legge Bilancio a fine anno. Salvini? Compatti sui migranti"

Le pensioni d'oro e quelle minime, il reddito di cittadinanza e le modifiche al jobs act, i migranti e l'Europa, il censimento dei rom e quello dei dipendenti della Pubblica amministrazione e della Rai "raccomandati": questi alcuni dei temi toccati da Luigi Di Maio ospite stasera di 'Porta a Porta' su Rai1."Questa mattina ho incontrato il presidente dell'Inps Boeri: la mia idea è di creare un fondo alimentato con tagli alle pensioni d'oro e vitalizi e lo destineremo alle pensioni minime. E' una questione di giustizia sociale" , dice il vicepremier e leader M5s."Stiamo lavorando a una modifica del Jobs Act per ridurre il numero dei rinnovi a tempo determinato", spiega il ministro del Lavoro. "Giovedì incontreroò il ministro del Lavoro tedesco. Loro hanno i migliori centri per l'impiego. Entro l'anno dobbiamo dare una svolta ai centri per l'impiego in modo tale che si possa attivare il reddito di cittadinanza"."Sul reddito di cittadinanza dobbiamo accelerare, spero di portarlo in Legge di bilancio a fine anno", annuncia Di Maio a 'Porta a Porta'.Poi il vicepremier parla della questione migranti. "Siamo compattissimi. E' un tema che l'Italia ha affrontato con pazienza in questi anni, ma adesso la musica e cambiata. E' bastato dire qualche No ai tavoli europei. Con qualche sano No otterremo tanti Si ", dice Di Maio."Mi fa piacere che Salvini abbia coretto il tiro: censimenti su base razziale non si possono fare. Controlli per la sicurezza dei campi rom e dei bambini sono cosa diversa. Ma se si parla di censimenti su base razionale, no", spiega il vicepremier."Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pubblica amministrazione e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai", dice Di Maio a 'Porta a Porta'. E aggiunge: "Nessuna azione intimidatoria però se c'è governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po' di meritocrazia".