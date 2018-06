"Quota 100 per superare la Fornero" M5s, Di Maio su Facebook: "Il Jobs Act va rivisto, c'è troppa precarietà" Luigi Di Maio al lavoro al Mise dove si è recato dopo aver preso parte alla parata per il 2 giugno

"Ho chiesto al ministero dello Sviluppo Economico di aprirmi le porte, nonostante il giorno di festa, e di cominciare a lavorare almeno con il mio staff per riuscire a mettere in piedi i provvedimenti che devono migliorare la qualità della vita degli italiani", dice il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in una diretta Facebook che inizia davanti al dicastero di via Molise."Il Jobs Act va rivisto, c'è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre", afferma Luigi Di Maio."Tra le iniziative da affrontare subito, nel breve medio e lungo periodo, ci sono il via allo spesometro, al redditometro, alle spese di settore. Poi dobbiamo portare avanti delle politiche industriali, con investimenti nell'auto elettrica", dice il neo ministro"Fare quota cento per superare la legge Fornero. Non faccio annunci o miracoli, sono qui per fare i fatti insieme a una squadra di governo che non ha indagati e condannati, un unicum dal 1994", ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, su Facebook. "L'Italia siede a un tavolo importante come quello del G7 faremo conoscere cosa è questo governo e che obiettivi vuole raggiungere", ha aggiunto Di Maio."I centri per l'impiego non devono essere più una umiliazione. Ieri ho fatto, alle dieci di sera, una prima riunione con il personale del Lavoro, e lì abbiamo parlato di Anpal e centri per l'impiego. C'è un limite, sono di competenza regionale. Io non metterò insieme tutti gli assessori al Lavoro delle Regioni italiane: faremo un tavolo e miglioreremo i centri per l'impiego con piu' personale, piu' risorse e una filosofia diversa, per dare risposte a chi non ha lavoro"."L'imprenditore Bramini sarà qui come consulente, glielo avevo promesso e lo farò", rende noto Luigi Di Maio riferendosi alla vicenda dell'imprenditore lombardo Sergio Bramini. "Non riusciva più a pagare i dipendenti e i costi e lo Stato gli ha pignorato pure la casa", ha ricordato Di Maio."C'è un'interlocuzione istituzionale anche col Quirinale virtuosa, buona che continueremo a portare avanti perché ora è il momento di fare squadra: lo dico a tutte le forze politiche che siedono in Parlamento, a tutti i sindaci d'Italia, al di là degli schieramenti, mettiamoci al lavoro".