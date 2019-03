Dialogo Usa-Cina, borse positive

di Sabrina Manfroi Partenza positiva per le borse europee dopo la ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi.Milano sale di mezzo punto percentuale, in linea con Londra e Francoforte, Parigi +0,80%.Bene anche le piazze asiatiche, Tokyo spinta dal rialzo della produzione industriale a febbraio, chiude a +0,82%.A Piazza Affari in luce i titoli energetici ma anche Stm, soffre Telecom nel giorno dell'assemblea. Spread stabile, euro a 1,1225 sul dollaro.