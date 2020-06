"Ci sarà un rimescolamento dei temi principali" Diamanti: "L'epidemia ha cambiato la comunicazione politica, ora una nuova fase" Passata la fase dell'emergenza "nell'opinione pubblica prevale ancora un linea di prudenza, anche se le preoccupazioni economiche stanno sensibilmente crescendo", sostiene Giovanni Diamanti, sociologo, socio cofondatore dell'agenzia Quorum e del portale YouTrend, autore del libro I segreti dell'urna, edito da Utet. "Probabile che il tema della sanità si rafforzi"

Giovanni Diamanti, sociologo ed esperto di comunicazione politica

di Tullia Fabiani "L'unico tema che può rimpiazzare il Covid-19 è l'economia". Passata l'emergenza anche la comunicazione politica deve essere ripensata. "Almeno per un po', saranno quantomeno limitati i comizi e le grandi manifestazioni di piazza. Ci sarà più digital, ci sarà sempre molta televisione e un rimescolamento dei temi principali". Giovanni Diamanti, sociologo, è socio cofondatore dell'agenzia Quorum e del portale YouTrend. Ha curato diverse campagne elettorali in Italia e da tempo si occupa di comunicazione e strategia politica. E a proposito dei contenuti dice:"Probabile che il tema della sanità si rafforzi" ."Ciascuno porterà avanti la propria narrazione: certo, se davvero l'Europa farà la sua parte, le forze di governo avranno qualche cartuccia in più da giocare. Nell'opinione pubblica, prevale ancora un linea di prudenza, anche se le preoccupazioni economiche stanno sensibilmente crescendo"."Il cambiamento è stato netto e obbligato: la politica vive di contatto personale, di relazione, in tempi di distanziamento fisico e sociale ciò non è possibile, quindi abbiamo scoperto nuovi format e nuovi modi di comunicare. Più distanziati, ma talvolta comunque interattivi"."La forza di Conte in questo momento è indiscutibile, ma non dipende da questo, quanto dalla sua posizione privilegiata e istituzionale in un momento in cui l'opinione pubblica si è 'riunita' attorno alle istituzioni. Nel complesso, la comunicazione del premier non è sembrata però 'pulita' e 'ordinata': è emersa troppa confusione e una scarsa preparazione alla comunicazione di crisi"."Il sondaggio è uno strumento scientifico, come tale va rispettato e va rispettato chi li fa. La cosa ridicola è che gli istituti che il leader o l'opinion maker di turno definisce 'seri' sono quelli che confermano le loro idee. Dobbiamo accettare che ci siano strumenti 'terzi' a monitorare l'opinione pubblica. Il mio consiglio per leggerli con distacco è quello di analizzarli nel loro insieme, di non focalizzarsi sul singolo dato ma di cercare trend comuni tra istituti diversi"."Raccontano un trend netto: la Lega scende, risentendo molto del calo di credibilità del proprio leader, mentre crescono Fratelli d'Italia e, in misura minore, i 5 Stelle. Il Pd rimane stabile tra il 21 e il 22%, mentre si vede una leggera ripresa di Forza Italia. Tra i partiti 'minori', Italia Viva prosegue la propria discesa. Il governo, invece, che ha raggiunto nei mesi scorsi un gradimento elevato, inizia a scendere, ma gli indici di fiducia dell'esecutivo e del premier Conte rimangono alti"."Il centrodestra vive di paradossi: è diviso, con Salvini e Meloni sempre più competitor E Forza Italia che si smarca, ma mantiene un consenso elevato, attorno al 48%. Tuttavia manifesta contro un governo che a sua volta ha un apprezzamento elevato. Le regionali saranno una tappa importante per il futuro della coalizione"."L'unico tema che può rimpiazzare il Covid-19 è l'economia. Però attenzione: un election day il 6 settembre o il 27 non è la stessa cosa. il 6 settembre significherebbe fare campagna elettorale a Ferragosto, in piena estate, non avrebbe senso. Si toglierebbe ai cittadini la possibilità di un voto informato, e la cosa favorirebbe troppo i candidati più conosciuti"."Sono entrambi favoriti da questo rally 'round the flag effect', sono istituzioni su cui si è riversata la fiducia e la solidarietà dei cittadini: questo li ha portati a mostrare singolari convergenze trasversali su alcune tematiche. Per il resto, entrambi sono grandi comunicatori, pacati e soprattutto post-ideologici: le loro posizioni non hanno mai la forma dell'ideologia, e questo al giorno d'oggi è un vantaggio importante"."Anche loro sono vittime del Covid-19. Un movimento nato per riaggregare i cittadini e riportare la politica progressista nelle piazze non ha motivo di esistere in un'epoca di distanziamento fisico e sociale. Quando hanno cercato di caratterizzarsi con proposte innovative, non sono riusciti a incidere, anzi, più volte sono state controproducenti"."Scommetterei sulla tenuta di questo governo. La miglior assicurazione sulla vita dell'esecutivo di Conte è proprio l'elevato consenso che sta mantenendo: difficile farlo cadere per le forze che lo sostengono, più facile che qualcuno ne venga attratto"."Penso che la politica lo tenterà, difficile non cercare di capitalizzare il consenso che ha creato attorno a sé. Anche se è un consenso molto tradizionale, difficilmente traducibile in voti. Rischierebbe un "effetto Mario Monti" se dovesse formare una sua lista. Se invece dovesse diventare il leader del Movimento 5 Stelle, guiderebbe un partito in uno stato di salute non eccezionale. Una sfida dura in ogni caso"."Sembra una banalità, ma i buoni esempi in politica vengono da chi vince e da chi realizza i propri obiettivi. Se devo scegliere le campagne più importanti in assoluto per me sono le due condotte da Obama, nel 2008 e nel 2012. Nel 2008, diede una speranza agli americani, mettendo poi in pratica, giorno dopo giorno, strategia e tattiche innovative, investendo a sorpresa anche in Stati tradizionalmente repubblicani spiazzando McCain, vincendo una partita più di Risiko che di scacchi. Nel 2012 mise in campo un'organizzazione straordinaria, potenziata da database all'avanguardia: ciò gli permise di arrivare direttamente nelle case degli elettori, portando un messaggio forte, riassunto da una sola parola: forward. Avanti. In quel caso, ovviamente, c'era la forza dei risultati a rafforzare ulteriormente il messaggio. Ma anche Trump nel 2016 si dimostrò un campaigner disciplinato: Make America Great Again fu ripetuto all'infinito, come un mantra. La reiterazione è fondamentale nei messaggi, serve a farli entrare nella testa degli elettori. Puoi avere grandi tecnologie e database all'avanguardia, ma senza un messaggio forte non vincerai"."Al momento è una campagna anomala, di distanziamento fisico e sociale, tutta incentrata sulle gravi tensioni sociali di questi giorni. La sfida per Trump è recuperare la base evangelica, ma anche recuperare quote di indipendenti, altrimenti dovrà sperare in un flop di Biden, che ha un elettorato potenziale più ampio. Dovrà rimobilitarlo, a tutti i costi"."Sicuramente, lo sono già. Trump proverà a volgerli a suo favore impostando la campagna sul terreno law e order. Biden invece cercherà di porsi come il garante di una pacificazione nazionale, come uomo del dialogo"."Si tratta di una prima risposta a un fenomeno preoccupante, quello delle fake news. Ma non basta: serve un impegno da parte dei leader politici, maggiore formazione della stampa, e magari i team di debunking devono diventare un elemento obbligatorio nella composizione delle squadre dei media, ma anche delle campagne elettorali""Non penso. Ma definisce l'immagine del leader, alla lunga rischia di minare la sua credibilità - e Trump, in quanto a credibilità, oggi è debole. Ma non è certo questo che decide un'elezione".