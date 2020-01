Oggi prima udienza generale del 2020 “Dio veglia su di voi”. Il Papa ai pellegrini arrivati da Iraq, Libia, Siria e Medio Oriente Papa Francesco ha rivolto a loro un saluto particolare, come a quanti arrivati dall’Australia. Poi Francesco ricorda di accogliere i naufraghi “Ci salva, dall’indifferenza”

"Nei momenti più tristi della nostra vita, nei momenti più angoscianti e di prova non dobbiamo avere paura ed essere audaci come lo è stato Paolo, perché Dio veglia su di noi, è sempre vicino a noi. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno!". Si rivolge così Papa Francesco, all’udienza generale, ai pellegrini arrivati da Iraq, Libia, Siria e Medio Oriente.E un saluto particolare Francesco lo rivolge all’Australia devastata dagli incendi. "Fra voi c'è un gruppo dell'Australia? – ha chiesto ai 7 mila pellegrini che lo ascoltavano- Vorrei chiedere a tutti di pregare il Signore perché aiuti il popolo in questo momento difficile con quel rogo tanto forte e sono vicino al popolo dell'Australia".Durante l’udienza il Papa ha ricordato a tutti di accogliere i naufraghi che approdano sulle nostre coste. “Chiediamo al Signore di aiutarci a vivere ogni prova sostenuti dall'energia della fede - ha detto- e ad essere sensibili ai tanti naufraghi della storia che approdano esausti sulle nostre coste, perché anche noi sappiamo accoglierli con quell'amore fraterno che viene dall'incontro con Gesù. È questo – ha concluso Francesco- che salva dal gelo dell'indifferenza e della disumanità"