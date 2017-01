Emailgate Dipartimento Giustizia Usa indaga l'operato dell'Fbi in merito alle mail di Hillary Clinton L'ipotesi: decisioni investigative prese in base ad analisi errate

Condividi

Il dipartimento di Giustizia statunitense avvierà una revisione delle azioni compiute dallo stesso dipartimento e dall'Fbi durante le indagini sulla candidata democratica, Hillary Clinton, prima delle elezioni presidenziali dello scorso novembre. Lo ha reso noto la Nbc.L'ispettore generale del dipartimento esaminerà le procedure usate dall'Fbi per le indagini su Hillary Clinton e il suo uso di un server di posta elettronica privato quando era segretario di Stato. Il dipartimento, secondo i media americani, valuterà se le decisioni investigative dell'Fbi siano state prese in base ad analisi errate.Una settimana prima delle elezioni, il direttore dell'Fbi, James Comey, aveva reso noto che il Bureau aveva scoperto nuove e-mail relative al caso Clinton; successivamente, l'Fbi ha detto che i nuovi documenti non cambiavano le sue conclusioni, che assolvevano la candidata democratica; per il Partito democratico, però, le parole di Comey e le azioni dell'Fbi hanno danneggiato la corsa presidenziale di Clinton.