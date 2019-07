"Nessuna manovra politica e alleanza con M5S" Direzione Pd, Zingaretti: "No a un partito alla Salvini, ma vi chiedo unità" "Non c'è ancora crisi di consenso per il governo, ma è già chiaro il fallimento del progetto politico", dice il segretario Dem nella sua relazione, approvata senza voti contrari. Calenda ritira il suo Odg

"Nessuna nostalgia di un partito alla Salvini, però ne capisco la forza, la potenza, di poter dire tutto e il contrario di tutto, perché c'è un movimento dietro e nessuno ti smentisce, ma vi chiedo unità e di mettere sempre al primo posto il bene comune della nostra comunità". Lo ha detto Nicola Zingaretti nella sua replica alla direzione Pd. "C'è una degenerazione quasi eversiva, quando il ministro dell'Interno non risponde neanche per telefono al presidente della Camera. Sentiamo l'urgenza assoluta di ricostruire un pensiero politico, ridefinire la missione storica del Pd. Altrimenti ci sarà la tentazione della spallata e l'indicazione dell'uomo forte al comando, come soluzione a tutti i problemi", ha aggiunto il segretario."C'è una fuga del governo dalle proprie responsabilità, se non ci sarà il Pd ad incalzare con una nuova agenda economica in vista della manovra d'autunno. Ci sono idee già diametralmente opposte tra Salvini e Tria sull'economia. Dobbiamo stroncare l'insopportabile danza nel governo sulle proposte. Si faranno tagli alla spesa sociale o i condoni". Così Nicola Zingaretti alla direzione Pd. Secondo il segretario per il governo "non c'è ancora una crisi di consenso,ma è già chiaro il fallimento del progetto politico".Sull'ipotesi di una convergenza con il Movimento Cinque Stelle Zingaretti ha ribadito: "Nessuna manovra politica di vertice con M5S, nessuna alleanza. Lega e M5s sono due cose diverse,e entrambe pericolose. M5S si stanno sfasciando, non facciamogli il regalo di sfasciarci tra di noi mentre parliamo di loro".La relazione del segretario Zingaretti è stata approvata dalla direzione senza voti contrarie con 24 astenuti, secondo quanto riferito. Carlo Calenda ha ritirato il suo ordine del giorno, senza quindi metterlo ai voti, visto che i contenuti sono stati fatti propri dal segretario nella sua relazione. "Ringrazio Zingaretti e i membri della direzione, anche a nome dei tanti iscritti che hanno firmato, per aver assunto le indicazioni dell'odg", ha twittato l'ex-ministro.