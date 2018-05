Chiesti 186 milioni subito Diritti tv calcio, mercoledì nuovo voto della Lega di A su Mediapro Richiesto un parere legale sulle inadempienze della società spagnola

Cambia rapidamente lo scenario sui diritti tv di Serie A. Mercoledì i club si riuniranno alle 8.15 e, alla luce di un parere legale richiesto sull'inadempimento di Mediapro, verrà rimessa ai voti la delibera per la risoluzione del contratto con gli spagnoli, come quella che oggi non è passata per un voto. Ne servivano infatti 12, 11 si sono espresse a favore, il Chievo contro, 3 astenuti (Udinese, Cagliari e Torino) e 2 assenti (Milan e Lazio). In 14 hanno invece approvato la delibera che ha definito insufficienti le garanzie di Mediapro.Contrariamente alle previsioni, dunque, l'assemblea della Lega di Serie A ha deciso di andare avanti con l'intermediario spagnolo Mediapro, almeno per ora. Ma i club della Confindustria del calcio chiedono comunque ulteriori garanzie finanziarie. E' quanto si apprende da fonti qualificate. L'assemblea, proseguono le fonti, resta aperta e i rappresentanti dei Club di Serie A si riaggiorneranno per prendere una decisione defintiva sui diritti televisivi per il triennio 2018-2021.La Lega però ha chiesto agli spagnoli un bonifico da 186 milioni come garanzia entro 48 ore e 200 milioni per il primo luglio come prima rata.