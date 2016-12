Diritti tv, il Tar annulla multa a Mediaset. L'Antitrust ricorrerà a Consiglio di Stato

Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da Mediaset, Mediaset Premium, Lega Calcio, Sky e Infront, annullando quanto deciso dall'Antitrust. La multa inflitta a Mediaset era da 51,4 milioni. Quella per Infront 9 milioni, 1,9 milioni per la Lega Calcio e Sky 4 milioni. L'ipotesi era di una alterazione della gara per i diritti tv della serie A per il triennio 2015-2018.E intanto, l'Ansa apprende in ambienti dell'Autorità garante della concorrenza che l'Antitrust farà ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar di annullare la multa comminata per una presunta alterazione della gara per i diritti tv della serie a per il triennio 2015-2018.