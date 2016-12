Aereo libico Dirottato a Malta volo Afriqiyah Airways con 118 persone a bordo Secondo la Bbc i dirottatori minacciano di far esplodere l'aereo.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 dicembre 2016

Un aereo con 118 persone a bordo è stato dirottato ed è atterrato a Malta. Lo riferiscono i media locali.Il volo, Afriqiyah Airways A320, era impegnato in una rotta interna libica tra Sebha e Tripoli. Lo riferisce il Times of Malta. In un tweet, il premier Joseph Muscat scrive: "Informati di potenziale situazione di dirottamento di un volo interno libico dirottato su Malta. Operazioni di sicurezza ed emergenza in stand by".A bordo del velivolo libico ci sarebbero due dirottatori: lo ha reso noto l'aeroporto di Malta confermando che l'aereo è atterrato. Secondo il quotidiano Times of Malta, invece a bordo dell'aereo c'è un solo dirottatore, che dice di avere una bomba a mano. Sempre secondo il giornale, il dirottatore si è detto un sostenitore dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, e avrebbe affermato di essere disposto a rilasciare i passeggeri se le sue richieste verranno accolte, richieste che al momento non sono note. I voli su La Valletta vengono al momento dirottati su Catania.I dirottatori che si sono impadroniti dell'aereo libico deviato su Malta hanno minacciato di far saltare in aria il velivolo: lo riporta la Bbc online citando le prime notizia dei media maltesi sull'episodio