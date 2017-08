Scomparsi sabato ​Dispersi su Monte Rosa, due corpi individuati da un elicottero

I corpi senza vita dei due alpinisti tedeschi, un uomo e una donna di 23 e 21 anni, dispersi da sabato sul Monte Rosa sono stati individuati nel corso di una ricognizione in elicottero del soccorso alpino valdostano.Si trovano alla base di una cresta sulla parete Est del Naso del Lyskamm, a quota 4.000 metri. E' in corso il recupero, ostacolato da un forte vento in quota.