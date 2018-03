MONDO

2018/03/01 06:28

Stati Uniti Dopo la strage in Florida la mossa di Walmart: non potrà acquistare armi chi ha meno di 21 anni Una simile mossa, ancora piu' stringente, e' stata annunciata dal rivenditore Usa Dick's Sporting Goods, che non vendera' piu' fucili d'assalto, come l'AR-15 usato dal killer nel liceo della Florida, a chi ha meno di 21 anni

