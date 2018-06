Il fatto Divorziano dopo 50 anni perché lei scopre che il marito è gay

Hanno divorziato dopo che la moglie ha scoperto che il marito, sposato 50 anni prima, è gay.Protagonisti sono C. B., 86 anni, originario di Lucca, che aveva aveva conosciuto la moglie C. S., di 4 anni più giovane, nel lontano 1957, quando lui aveva 25 anni e lei appena 21. L'uomo aveva aperto un negozio a Torino, la città della moglie. Tra i due era subito nato l'amore e il 22 febbraio 1960 si sono sposati. La coppia ha due figli, nati nel 1962 e nel 1964. Tutto sembra scorrere per il meglio, i figli crescono e si sposano, e i loro genitori diventano nonni. Nel 2008 la coppia si trasferisce a Catania e nel 2010 festeggia i 50 anni di matrimonio.Solo nell'estate 2017, durante una vacanza in Sardegna, la moglie scopre alcuni messaggi "particolari" sul telefonino di lui da parte di un altro uomo. Di fronte all'evidenza il marito confessa di essersi innamorato di un uomo conosciuto per lavoro.Inizialmente la donna sembra accettare la cosa ma poi decide prima di separarsi legalmente e poi di divorziare grazie alla legge sul divorzio breve.