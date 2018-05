ECONOMIA

2018/05/22 16:33

Dl Alitalia: via libera della Commissione Senato, prossimi giorni in Aula Il decreto legge proroga i termini per la chiusura della vendita della compagnia. Stamane la Guardia di Finanza ha acquisito documenti sulla passata gestione dopo la relazione dei commissari straordinari sulle cause dell'insolvenza di Alitalia

Gentiloni: ok a Def 'particolare', senza programma riforme. Approvato decreto proroga tempi Alitalia

Gentiloni: ok a Def 'particolare', senza programma riforme. Approvato decreto proroga tempi Alitalia Alitalia, Commissione Ue avvia indagine su prestito ponte da 900 milioni

Alitalia, Commissione Ue avvia indagine su prestito ponte da 900 milioni Alitalia, Calenda: la proposta migliorativa è di Lufthansa Condividi Via libera della commissione speciale del Senato al decreto Legge che proroga i termini per la chiusura della procedura di vendita di Alitalia e per la restituzione del prestito concesso dallo Stato. Il provvedimento dovrebbe approdare in Aula nei prossimi giorni. Il mandato al relatore Mario Turco (M5s) è stato votato da tutti i gruppi.



Gdf acquisisce documenti sulla passata gestione

Stamani, nella sede di Alitalia, la Guardia di Finanza ha proceduto all'acquisizione di documenti relativi alla gestione precedente all'Amministrazione Straordinaria. L'operazione di raccolta delle informazioni, a quanto si apprende, è stata disposta sulla base della relazione sulle cause di insolvenza depositata dai commissari straordinari di Alitalia al tribunale competente di Civitavecchia.



Il decreto di acquisizione di documenti è stato emesso dalla procura di Civitavecchia, che ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta in seguito alla sentenza dello stato d'insolvenza di Alitalia emessa dal tribunale della cittadina laziale.



Anomalie rilevate dai commissari straordinari

A seguito di quella sentenza, la Gdf ha acquisito dai commissari straordinari di Alitalia numerosi documenti: l'analisi di questi ultimi, secondo quanto si apprende, avrebbe consentito agli uomini del nucleo di polizia economico finanziaria di far emergere una serie di criticità e anomalie. E' così scattata la nuova richiesta della procura e i finanzieri sono tornati nella sede di Alitalia a Fiumicino, con l'obiettivo di acquisire ulteriori documenti - di natura societaria, amministrativa e contabile - proprio per approfondire quelle criticità e verificare se vi siano eventuali reati di natura fallimentare.

Condividi