Dl Clima: 'bonus mobilita'' per rottamare l'auto scende a 1.500 euro, ma scatta già nel 2019 Da quest'anno con 5 milioni, poi 100 milioni nel 2020 e 2021

Scende a 1.500 euro il "bonus mobilità" per rottamare le vecchie auto e dotarsi di un abbonamento ai mezzi pubblici, ma scatta dal 2019, con una prima dotazione di 5 milioni. Lo prevede l'ultima bozza del decreto legge Clima. Il testo è al vaglio degli altri ministeri, in particolare Economia e Infrastrutture, ma ieri il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha confermato che punta a far partire il bonus già quest'anno. Il 'Fondo buono mobilità'' sarà dotato di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il sostegno è riservato "ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4" e può essere utilizzato entro tre anni "per l'acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e di altri servizi nonché per l'abbonamento a sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte". Il 'buono mobilità' non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'Isee.