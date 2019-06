​Dl Crescita: via libera al salva-Roma e salva-Comuni, trovato l'accordo

Ok delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera all'emendamento dei relatori, riformulato, sul Salva-Roma, inserito nel dl crescita. La norma trasferisce allo Stato 1,4 miliardi di debito storico di Roma Capitale e istituisce un fondo per sostenere i Comuni capoluogo di città metropolitane in dissesto.

Il fondo verrà alimentato con i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui contratti da Roma Capitale. All'interno dell'emendamento, chiamato ora Salva-Comuni per effetto dell'accordo Lega-M5S, sono previste anche misure a sostegno di Alessandria, Catania e i Comuni della provincia di Campobasso.