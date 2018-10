Ospite a "W l'Italia" Dl Fisco, Di Maio: "M5s non salva chi fa autoriciclaggio" "Neanche gli elettori della Lega vogliono impelagarsi con gli evasori" afferma il vicepremier. Sulla bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue: "Dombroviskis e Moscovici attaccano l'Italia per fare voti". Il 4 ottobre Moscovici ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni europee

"M5s non può votare in Parlamento un testo che preveda scudi fiscali per gli evasori. Io salvo chi è nelle grinfie di Equitalia non chi fa autoriciclaggio e credo che neanche gli elettori della Lega si vogliano impelagare con la difesa degli evasori". Così il vicepremier, Luigi DiMaio, a 'W l'Italia' su Rete4."Per il MoVimento 5 Stelle - ha aggiunto poi in un post su Facebook - gli evasori non devono avere alcuna impunità. Se anche questa norma arrivasse così come è in Parlamento non avrebbe i nostri voti e quindi non passerebbe. Meglio eliminarla subito. I nostri elettori ci hanno votato per cambiare il Paese, altrimenti avrebbero scelto ancora una volta quelli che hanno governato nei vent'anni precedenti"."So che questi due commissari hanno tutto il diritto di mandarci la lettera" ma "sono in campagna elettorale anche loro" ha detto ancora a "W l'Italia" , riferendosi alla lettera firmata dai due commissari europei Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici sul progetto di bilancio italiano. "Ora ci sono le elezioni europee e vogliono utilizzare gli attacchi all'Italia per fare voti". Il 4 ottobre Moscovici ha annunciato che non si candiderà per i socialisti alla testa della Commissione europea in occasione delle prossimi elezioni europee.