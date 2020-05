Parlamento Dl Rilancio, Leu-Pd-Iv: pronto emendamento sulle zone rosse Contro le correzioni operate con il decreto avevano protestato anche i governatori

Condividi

Un emendamento per le zone rosse escluse dal dl rilancio è annunciato dai deputati Federico Conte (Leu), del Basso de Caro (Pd), De Filippo (Iv) e Stumpo (Leu)."La proposta è pronta. - dicono i parlamentari - I Comuni che sono stati zona rossa hanno tutti pari dignità. Non possono essere fatte discriminazioni. Va ripristinata la prima formulazione del Decreto che all'articolo 112 riconosceva a tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa per 30 giorni di accedere al riparto dello stanziamento di fondi per 200 mln".Numerose erano arrivate le proteste contro la decisione di "correggere" la mappa delle zone rosse per il contagio da Covid.Il primo era stato il presidente della regione Veneto Luca Zaia che aveva annunciato ieri l'intenzione di ricorrere contro le norme contenute nel Decreto Rilancio riguardanti i fondi per le "zone rosse", da cui sono state escluse le aree della regione. Secondo Zaia "questo decreto verrà buttato nel cestino e dovrà essere riscritto, perché a mio avviso è assolutamente imbarazzante".