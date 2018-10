Il decreto sicurezza e immigrazione è approdato al Quirinale Dl Salvini, il Mef chiede la modifica della clausola finanziaria Modificato anche l'articolo su stop asilo al migrante che delinque

Condividi

Nel decreto sicurezza e immigrazione approdato al Quirinale sono state apportate alcune modifiche relative alle clausole finanziarie. E' quanto si apprende dal Viminale. Le modifiche sono state richieste dal ministero dell'Economia e delle Finanze per la bollinatura da parte della Ragioneria generale. Nel testo definitivo, in diversi articoli, compare infatti la dicitura: "dall'attuazione delle disposizioni...non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".La "sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale" al migrante che delinque si trasforma in un "procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale" si legge inoltre nel decreto inviato a Mattarella, che differisce in alcuni punti dalle bozze circolate prima e dopo il Consiglio dei ministri di lunedì scorso, che ha approvato il provvedimento.