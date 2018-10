Il capo dello Stato ha firmato il decreto Dl Sicurezza, Salvini a Mattarella: "Rispetto la Costituzione, ma prima gli italiani" "Settimana prossima decreto in Parlamento, non mollo di un millimetro su espulsioni, cittadinanza e permessi umanitari" dice in una diretta facebook il vicepremier e ministro dell'Interno

Condividi

"Finalmente dopo tante polemiche e tanti che dicevano Mattarella non firmerà, oggi il presidente ha firmato il decreto migranti e sicurezza: 'ciapa lì e porta a ca'". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta su facebook. "Finalmente c'è un decreto, a firma di Salvini, che comincia dalla settimana prossima il suo viaggio in Parlamento- continua-. Potrà essere migliorato, ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro. Sono stanco, ma contento".





A Mattarella: "Rispetto la Costituzione, ma prima gli italiani"

"Mattarella ha richiamato l'articolo 10 della Costituzione, io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione italiana, per me vale dal primo all'ultimo articolo, ma non vogliamo passare per fessi. Prima gli italiani, è mio dovere rispondere alle vostre richieste e ai vostri diritti, che mi pagate".



Ieri "incontro positivo" con il capo dello Stato

"E' la chiusura virtuosa di un percorso condiviso con tutti. Mai decreto è stato così tanto accompagnato e studiato come questo sulla sicurezza e l'immigrazione. Ma è giusto che sia così visto che si tratta di un tema importante e rilevante" ha concluso all'indomani dell'incontro con il presidente della Repubblica, che definisce "cordiale e positivo" durante il quale "sono state fatte rifiniture al testo del provvedimento".