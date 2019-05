Dl Sicurezza bis, cambia l'art. 1: stop navi "di concerto con Difesa e Trasporti" Fonti del ministero dei Trasporti: decisioni su navi e spazio marittimo restano di nostra competenza

Cambia il dl Sicurezza bis, il cui testo aggiornato è stato diramato dal Viminale con l'auspicio che sia discusso già nel prossimo Consiglio dei Ministri. L'articolo 1, quello che dà facoltà al ministro dell'Interno di "limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale", ora riconosce esplicitamente che tale decisione va adottata "di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri". Una modifica sostanziale: nella precedente bozza, datata 21 maggio, si leggeva che "dei provvedimenti adottati sono informati il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro della Difesa".

Salvini: entro settimana pronta revisione delle scorte

"Ci stiamo impegnando, io come gli altri ministri della Lega, a chiudere dossier rimasti fermi per la campagna elettorale. Stiamo affinando e pensiamo di chiudere entro la settimana il documento di revisione dei criteri sulle scorte, che riguardano oltre 2.000 agenti in tutta Italia. Può esser che vi sia qualcuno che abbia bisogno di maggior protezione e qualcuno che se risulterà un grado di rischio pari a zero non ne avrà più bisogno" ha detto il vice premer e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando al Viminale.

Fonti Mit: decisioni su navi e spazio marittimo restano al Mit

"Abbiamo evitato un caos normativoche avrebbe di fatto impedito una efficace applicazione della misura stessa. La modifica è figlia di un lungo e paziente lavoro di interlocuzione con il Viminale, che peraltro ha consentito di mantenere in capo al Mit una unitarietà di prerogative rispetto a tutte le attività connesse alla navigazione". E' quanto l'Ansa apprende da fonti del Mit in merito alla norma del decreto sicurezza bis sul riparto delle competenze sull'ingresso delle navi. Modica sulla quale trapela "soddisfazione".