Dl crescita, in pensione con 7 anni di scivolo nelle grandi imprese La misura nel pacchetto emendamenti dei relatori

In via sperimentale per il 2019 e il 2020, con una spesa rispettivamente di 40 e 30 milioni di euro, le grandi imprese con un organico superiore alle mille unità potranno realizzare dei pre-pensionamenti con scivoli di 7 anni.E' quanto emerge da uno degli emendamenti dei relatori al decreto crescita depositati in commissione."Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione", le imprese che avviano uno "strutturale" sviluppo tecnologico dell'attività potranno stipulare "un contratto di espansione con il ministero del Lavoro e le associazioni sindacali" con la previsione di nuove assunzioni.Per i lavoratori che invece si trovano "a non più di 84 mesi" dalla pensione "il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del diritto" una indennità mensile "liquidabile in unica soluzione commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro così come determinato dall'Inps".