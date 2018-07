La polemica Dl dignità: 'duello' M5s-Lega sui voucher

Un voucher

Condividi

"I voucher in agricoltura, nel turismo e nei lavori stagionali servono a combattere il lavoro nero. Ma tutto è migliorabile".Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul Decreto dignità, a margine di una conferenza stampa sulla sigla di un protocollo antincendio sottoscritto dal ministero dell'Ambiente, dall'Arma dei Carabinieri e dai Vigili del fuoco."Ci deve essere una questione chiara sul decreto dignità: il tema dei voucher, se deve essere introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un muro in cemento armato nel M5S". E' il messaggio che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, lancia agli alleati di governo della Lega. "Se vogliamo discutere della natura per cui erano nati i voucher, per specifici lavori che non sono a rischio sfruttamento, che richiedono un tipo di pagamento quotidiano - ha precisato - non abbiamo mai detto di essere contrari. Anzi, è nel contratto di Governo ma deve essere chiara una cosa: noi non permetteremo nessuna forma giuridica di introduzione dei voucher che lasci aperte delle strade che poi portano allo sfruttamento dei nostri giovani o dei nostri meno giovani. Questo è lo spirito con cui io affronto il tema"."Il decreto dignità non è solo vuota propaganda ma anche un errore clamoroso perché danneggia imprese e lavoratori. Questo è il motivo per cui Forza Italia farà guerra a questo provvedimento": lo ha detto Annamaria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine della presentazione del libro del direttore del Figlio Claudio Cerasa 'Abbasso i tolleranti' organizzato da Forza Italia a Milano. All'iniziativa ha partecipato anche la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, che ha elencato le proposte di Forza Italia per riscrivere il testo: reintroduzione dei voucher, in particolare nei settori della agricoltura e del turismo, e flat tax per le partite Iva.