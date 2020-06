Dl elezioni: ok Camera a emendamento, voto non prima del 15 settembre

L'aula della Camera ha approvato l'emendamento a prima firma del deputato Francesco Paolo Sisto (Fi) che prevede l'inserimento dell'art. 1 del decreto recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, le parole 'e comunque non prima del 15 settembre'. I sì sono stati 287, i no 33. Con Fi ha votato a favore la maggioranza, mentre la Lega si è astenuta, contrari i deputati di Fratelli d'Italia.In un precedente intervento, il deputato Sisto aveva sottolineato come "grazie a questo emendamento diciamo con certezza che non si può andare al voto alle regionali prima del 15 di settembre, così che la prima data utile sarà il 20 e il 21".L'emendamento aveva ricevuto il parere favorevole della commissione e del governo. Sono sei le Regioni a statuto ordinario chiamate al voto: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Nella stessa scadenza elettorale, anche le amministrative e il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.