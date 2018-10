Ospite a Porta a Porta Dl fisco, Garavaglia: "Nessuno ha fatto il furbo, né i politici né i tecnici" "Io ho ricevuto il testo base venerdì così come la collega Castelli del M5S. Rimaneva aperto un tema relativo alle soglie e di quello si è discusso, non di altro" afferma il viceministro dell'Economia, aggiungendo: "In Cdm in assenza di Giorgetti verbalizza Di Maio". Al consiglio dei Ministri che ha approvato il testo del decreto Giorgetti non c'era

"Nessuno ha fatto il furbo, sia dalla parte politica sia da quella dei tecnici, che sono tutti di altissima professionalità". Così il viceministro dell'Economia ed esponente della Lega, Massimo Garavaglia, a Porta a Porta in onda stasera. "Io ho ricevuto il testo base venerdì così come la collega Castelli del M5S. Rimaneva aperto un tema relativo alle soglie e di quello che si è discusso non di altro".



"In Cdm senza Giorgetti verbalizza Di Maio"

"Io al Cdm non prendo parte, ma il verbale lo fa il sottosegretario, che è Giorgetti. So che a un certo punto Giorgetti è uscito. A quel punto il regolamento prevede che il verbale continui a farlo il ministro più giovane, che guarda caso è Di Maio" ha aggiunto Garavaglia, rispondendo a una domanda su cosa sia successo nel corso del consiglio dei Ministri, che ha approvato il testo del dl fiscale ritenuto manipolato dal vicepremier Luigi Di Maio.



"Il testo era disponibile già venerdì scorso"

"La collega Castelli così come me, ha ricevuto i testi già venerdì scorso- continua il viceministro-. Tutti i testi erano disponibili già da venerdì".



"I reati che possono essere sanati sono solo quelli tributari"

"Chiunque sa che i reati che possono essere sanati sono solo quelli tributari, non la provenienza illecita, è una cosa fuori dal mondo - spiega -. "Noi non vogliamo fare qualcosa che tuteli gli evasori"- aggiunge, precisando: "Con M5s discusso su soglie, non di altro".