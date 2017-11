Senato Dl fisco: ok alla fiducia, stretta sulle sigarette elettroniche e no a bollette a 28 giorni Stop alla vendita di sigarette online per contrastare il mercato illegale, la fatturazione delle bollette su telefoni e pay-tv torna mensile, si amplia la platea dei contribuenti che potranno aderire alla rottamazione delle cartelle e arriva un mini-scudo per gli ex residenti all'estero e i transfrontalieri

Il decreto fiscale, su cui il governo ha incassato la fiducia del Senato con 148 sì e 116 no, si arricchisce di novità nel primo passaggio parlamentare. Il maxiemendamento su cui il governo ha chiesto la fiducia ha recepito le modifiche della Commissione Bilancio e ha introdotto una correzione contabile sull'articolo riguardante le concessioni autostradali. Stralciata la norma che prevedeva il diverso accatastamento dei fabbricati di lusso: la Ragioneria dello Stato l'ha bocciata perchè avrebbe comportato un maggior costo di 5,4 milioni. Il provvedimento, che contiene parte delle coperture della legge di bilancio e che anticipa, per circa un miliardo, lo stop all'aumento dell'Iva per il 2018, passa ora alla Camera dove è previsto un esame rapido e che il relatore di Palazzo Madama, Silvio Lai (Pd), ha preannunciato 'blindato'.Il dl deve essere convertito in legge entro il 15 dicembre ma non è escluso che a Montecitorio possa comunque subire modifiche. Rinviati alla manovra alcuni nodi, tra i quali la riforma delle agenzie fiscali, il pacchetto pensioni in attesa dell'accordo tra governo e sindacati, così come il tema delle nuove assunzioni per la Consob per rafforzare la vigilanza. Stop alla sanatoria che avrebbe consentito di non pagare sanzioni nei casi di accertamento del mancato pagamento delle tasse.STOP BOLLETTE 28 GIORNI PER TLC MA NON GAS E LUCE Stop alla fatturazione delle bollette ogni 28 giorni per la telefonia, le pay tv, e internet ma non per luce e gas. Il periodo mensile o suoi multipli diventa lo "standard minimo" dei contratti . Gli operatori dovranno adeguarsi entro 120 giorni e, in caso di violazione è previsto un rimborso forfettario di 50 euro per ogni utente, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine imposto dall'Autorità. Raddoppiano anche le sanzioni che vanno da un minimo di 240 mila euro ad un massimo di 5 milioni. L'Agcom definirà le caratteristiche tecniche e le denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura individuando come infrastruttura in fibra ottica completa quella che assicura il collegamento in fibra fino alle unità immobiliari.CANNABIS TERAPEUTICA A CARICO SSN Le preparazioni prescritte dal medico per la terapia contro il dolore saranno a carico del Servizio sanitario nazionale e sarà possibile lo sviluppo di nuove preparazioni a base di cannabis per la distribuzione nelle farmacie, dietro ricetta medica non ripetibile. In arrivo 2,3 milioni di euro, a carico dei fondi di riserva del Mef, per assicurare la produzione e trasformazione di cannabis a uso medico da parte dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (Scfm).STOP ALLA VENDITA ONLINE DI E-CIG Arriva la stretta sulla vendita delle sigarette elettroniche per contrastare l'evasione del 50% del giro d'affari riconducibile al solo mercato online: potranno essere vendute soltanto nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate.EQUO COMPENSO ESTESO A TUTTI I PROFESSIONISTI La disciplina dell'equo compenso prevista per gli avvocati viene estesa a tutti i professionisti, inclusi quelli non iscritti a ordini o albi. Anche la pubblica amministrazione sarà chiamata a ispirarsi agli stessi criteri.UNDER 14 POTRANNO USCIRE DA SCUOLA DA SOLI I minori di 14 anni potranno uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni, previa l'autorizzazione dei genitori o dei tutori.SANATORIA PER EX RESIDENTI ESTERO E TRANSFRONTALIERI Arriva una sanatoria fiscale per gli ex residenti all'estero e i transfrontalieri. Previsto un versamento forfettario del 3% a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, per mettersi in regola. I termini per l'accertamento (in scadenza a partire dal 1 gennaio 2018) vengono prolungati fino a giugno 2020STOP SANATORIA AVVISI BONARI Non passa la proposta di sanatoria che prevedeva di non pagare sanzioni anche nei casi di accertamento del mancato pagamento delle tasse.OK AMPLIAMENTO PLATEA ROTTAMAZIONE Potranno accedere anche quei contribuenti che non avevano presentato la domanda o che non avevano provveduto al pagamento nel rispetto dei termini fissati.AUMENTA PLATEA SCONTI AFFITTI STUDENTI FUORI SEDE Aumenta la platea degli studenti universitari che potranno usufruire della detrazione sugli affitti. La distanza dal Comune di appartenenza si riduce da 100 a 50 chilometri per chi vive in zone montane o disagiate e salta il vincolo dell'ubicazione della sede di studio in una provincia diversa.SICUREZZA, LOTTA AL TERRORISMO E STRAORDINARI In arrivo 4,5 milioni l'anno per le forze di polizia e per i vigili del fuoco per il contrasto al terrorismo internazionale.ALITALIA E LA SCADENZA DEL PRESTITO PONTE Si precisa che Alitalia dovra' restituire il prestito ponte entro il 30 settembre cosi' da allineare i fabbisogni finanziari ai prevedibili tempi della procedura di cessione. Si prevede inoltre che nei contratti di cessione della compagnia vengano garantiti i collegamenti con la Sardegna.OK DETRAZIONE PER ALIMENTI SPECIALI Arriva la detrazione fiscale per le spese sostenute per alimenti, a esclusione di quelli per i lattanti, da persone affette da malattie metaboliche congenite, ovvero disturbi del metabolismo. -SISMA, STOP RATE MUTUI FINO AL 2020 Cospicuo il pacchetto di misure del governo a favore dei territori colpiti dal sisma. Sospese fino al 2020 le rate dei mutui per le attivita economiche e per le prima case inagibili o distrutte localizzate in una zona rossa, istituita a partire dal 24 agosto 2016. I beneficiari dei mutui possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.NORMA SALVA-NONNA PEPPINA Arriva la norma per 'sanare' la casa di Nonna Peppina. La 95enne di San Martino di Fiastra vittima del terremoto, sfrattata dalla sua casetta di legno in provincia di Macerata, perchè priva della licenza edilizia, potrà tornare nel suo chalet, costruito dalle figlie su un terreno di famiglia.TRIBUTI SOSPESI ANCHE PER COMUNI ISCHIA Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prorogata fino al 30 settembre 2018 per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, nell'Isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017.PER SPESOMETRO CADENZA ANNUALE O SEMESTRALE Arrivano i ritocchi per lo spesometro. I contribuenti potranno trasmettere i dati annualmente o semestralmente. Prevista la facolta' di riepilogo cumulativo di tutte le fatture di un'impresa inferiori a 300 euro. Per gli errori commessi nell'invio dei dati delle fatture del primo semestre 2016, sono inoltre abolite le sanzioni, purche' tali errori siano sanati con un nuovo invio da effettuarsi entro febbraio 2018.STALKING, RISARCIMENTO NON ESTINGUE REATO I reati di stalking non potranno più essere estinti con il risarcimentoVACCINI, MENO ADEMPIMENTI PER SCUOLE Dal prossimo anno scolastico 2018/2019 le scuole dovranno trasmettere alla Asl territorialmente competente, entro il 10 marzo 2018, soltanto l'elenco degli iscritti e acquisire successivamente la documentazione comprovante la situazione vaccinale sui minori segnalati dalle Asl perche' non in regola con gli obblighi vaccinali.CAMBIA CODICE ANTIMAFIA SU CONFISCA ALLARGATA Si punta a reprimere le condotte corruttive anche da parte dei vertici delle società o enti privati e si amplia l'elenco dei reati.CREDITO IMPOSTA PER PUBBLICITA' ANCHE A TESTATE ON LINE Il credito d'imposta sugli investimenti aggiuntivi effettuati da imprese e lavoratori in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica viene esteso anche alle testate online.5 PER MILLE ANCHE PER I PARCHI Gli enti gestori delle aree protette entrano tra i soggetti che i contribuenti possono indicare quali beneficiari del 5 per mille dell'Irpef. -GRATTA E VINCI Nessuna modifica sulla proroga automatica della concessione del Gratta e Vinci a Lottomatica