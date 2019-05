Industria dell'auto Domani cda di Renault sulla possibile alleanza con Fca Il progetto potrebbe in futuro tradursi in una fusione, dando origine al maggiore gruppo automobilistico al mondo

Il consiglio di amministrazione di Renault è convocato per lunedì mattina alle otto per discutere l'alleanza con Fca. Lo riporta Le Figaro.



Fca si avvierebbe dunque ad annunciare l'alleanza con Renault forse già domani mattina, aprendo di fatto la strada ad un possibile ingresso del gruppo nell'alleanza Renault-Nissan. Lo riporta Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa potrebbe prevedere uno scambio azionario.



Il progetto di alleanza potrebbe avere come obiettivo finale una fusione. lo rivelano a France Presse fonti vicine all'operazione: un annuncio è pronto per essere lanciato nelle prossime ore e forse potrebbe essere reso noto domani mattina prima dell'apertura delle Borse.



In un comunicato congiunto, secondo le fonti, i due gruppi si preparano a dire che "stanno studiando la possibilità di un avvicinamento", che potrebbe sfociare in una "fusione".



Ieri le indiscrezioni del Financial Times sul progetto hanno riacceso la febbre nell'industria automobilistica, con le case automobilistiche a caccia di alleanze per affrontare le sfide strutturali del settore.

Le trattative sono concentrate su un'ampia cooperazione tra Fca e Renault, l'attrice 'dominante' nell'alleanza con Nissan che sta cercando di garantire un futuro alla partnership dopo l'arresto di Carlos Ghosn.