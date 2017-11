Elezioni regionali Domani la Sicilia alle urne per eleggere il presidente e l'Assemblea regionale Giornata di silenzio elettorale prima del voto di domani, dalle 8 alle 22. Cinque i candidati alla guida della Regione siciliana. Dopo la chiusura delle urne saranno diffusi gli exit poll. Lo spoglio e i risultati ufficiali a partire da lunedì mattina. Speciale di Rainews24 dalle 21.50 alla mezzanotte di domenica

Si è chiusa ieri sera con gli ultimi appelli prima del voto la campagna elettorale per le elezioni siciliane. Comizi finali a Palermo per il candidato M5se per quello del centrosinistra, a Brancaccio davanti alla casa di Don Puglisi. Sul palco a Palermo anche, sostenuto dal Mdp, Sinistra Italiana e Verdi, mentre il candidato del centrodestra,, ha chiuso la campagna nel suo paese natale, Militello Val di Catania. In corsa anche, per il movimento indipendentista “Siciliani Liberi”. Ora la parola alle urne.Domenica 5 novembre urne aperte dalle 8 alle 22. Sono 4 milioni 681mila gli elettori chiamati ad eleggere il presidente della Regione e i componenti dell'Assemblea regionale siciliana, che da quest'anno passano da 90 a 70 parlamentari. Subito dopo la chiusura delle urne verranno diffusi gli exit poll. Lo spoglio e i risultati ufficiali a partire da lunedì mattina.