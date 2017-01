E' il 45mo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha giurato. "Il potere torna al popolo, da oggi l'America al primo posto" Nel corso di una solenne cerimonia a Capitol Hill, a Washington, di fronte a quasi un milione di persone, il nuovo capo della Casa Bianca ha giurato recitando la formula di rito su una copia della Bibbia già usata da Abramo Lincoln. Nelle strade vicine, la protesta degli oppositori tra slogan e scontri con la polizia

Condividi

L'era Trump è cominciata. Il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti ha giurato nel corso di una solenne cerimonia a Capitol Hill, davanti a quasi un milione di persone. Donald Trump ha recitato la formula di rito su una Bibbia usata nella stessa occasione da Abramo Lincoln, il più amato dei padri della patria. Prima di Trump aveva giurato il vicepresidente, Mike Pence. Intanto, nelle strade vicine di Washington e in molte città americane non si ferma la protesta contro il magnate che, al termine di una campagna elettorale e un'elezione tra le più divisive che l'America abbia attraversato, è riuscito contro le previsioni a conquistare la Casa Bianca."A partire da adesso cambia tutto", dice Trump nel suo discorso di insediamento, "il potere da Washington torna nelle mani del popolo americano". "Siamo uniti in un grande sforzo per ricostruire l'America. Troppo a lungo il potere ha prosperato, ma gli occupati sono diminuiti e le fabbriche hanno chiuso. Da oggi in poi sarà soltanto l'America al primo posto".Donald Trump si rivolge dunque al popolo: "Questo momento vi appartiene. Insieme determineremo il corso dell'America e del mondo per molti molti anni. Affronteremo sfide e ci confronteremo. Siamo una sola nazione, condividiamo un solo cuore, una sola casa e un solo destino glorioso. Il giuramento di oggi è un giuramento di alleanza con tutti gli americani. Per molti decenni abbiamo arricchito le industrie estere, abbiamo difeso i confini di altre nazioni rifiutando di difendere i nostri confini. Abbiamo speso trilioni e trilioni di dollari all'estero mente le infrastrutture americane sono state lasciate in rovina". "Prometto che non vi lascerò mai indietro, torneremo a vincere, ci riprenderemo i nostri sogni, i nostri soldi e i posti di lavoro".La nostra politica sarà molto semplice", dice ancora: "Compra americano, assumi americani. Ricostruiremo il nostro Paese con lavoro e mani americane. Insieme determineremo il corso dell'America e del mondo per molti anni a venire".Prima della cerimonia del giuramento, come da tradizione, Donald e Melania Trump erano stati accolti alla Casa Bianca da Barack e Michelle Obama. Il presidente eletto ha rivolto il saluto militare ai marines di guardia al portico della residenza presidenziale, prima di posare per una foto ufficiale. "Signor presidente eletto, come sta? Congratulazioni!", ha detto Obama stringendo la mano a Trump e a sua moglie. Melania Trump ha dato in dono a Michelle Obama un regalo di Tiffany. Le due coppie, dopo aver posato per le prime foto, sono entrate nella Casa Bianca, per un caffè e un breve incontro privato.Barack Obama, come da tradizione, ha lasciato nello Studio Ovale une lettera per Donald Trump. La missiva è una consuetudine nel passaggio di consegne da un presidente a un altro.Dopo il giuramento di Donald Trump, per Barack e Michelle Obama comincia una nuova vita. Per prima cosa, come l'ormai ex presidente ha più volte annunciato, si concederanno un periodo di riposo. Dalla base di St. Andrews, a bordo di un aereo della flotta presidenziale, ma non più l'Air Force One, raggiungeranno Palm Springs, la località turistica nel deserto californiano nota per le sue acque termali e i suoi eleganti resort.Mentre a Capitol Hill si teneva la cerimonia di giuramento, nelle strade vicine si verificavano scontri nel corso delle proteste anti-Trump. Un gruppo di manifestanti, tutti vestiti di nero e con il volto coperto, si sono scontrati con la polizia in assetto anti-sommossa. Fra le vetrine infrante a colpi di mazza, agitavanono un cartello con scritto 'Make racist afraid again', rifacendosi allo slogan usato da 'Make America Great Again' usato da Donald Trump in campagna elettorale. I manifestanti violenti sono poi stati dispersi dalla polizia mentre tentavano di avvicinarsi al National Mall, dove si trovano gli spettatori della cerimonia del giuramento. Vestiti come black block e con le bandiere rosse e nere dell'anarchia, i giovani che inscenavano la protesta sono stati allontanati dai poliziotti anche con l'uso di gas urticanti. Decine gli arresti. Gli scontri sono esplosi mentre nella stessa capitale federale e in molte altre città americane si tengono proteste e cortei pacifici contro il 45mo presidente degli Stati Uniti.