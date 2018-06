Bruxelles Tusk a Conte: "Impaziente di lavorare con Lei" Il presidente del Consiglio europeo nella lettera di congratulazioni al presidente del Consiglio Conte: "Per superare le nostre sfide comuni serve unità e solidarietà"

"A nome del Consiglio europeo, mi congratulo con Lei per la Sua nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana".Comincia così, la lettera ufficiale di congratulazioni che il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha inviato questo pomeriggio, da Bruxelles, al nuovo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."La Sua nomina - sottolinea poi Tusk - avviene in un momento cruciale per l'Italia e per l'intera Unione europea. Per superare le nostre sfide comuni abbiamo bisogno più che mai di unità e solidarietà. Io credo fermamente che la nostra comunità potrà prosperare se sarà basata sul dialogo rispettoso e su una leale cooperazione, che io farò di tutto per assicurare"."Attendo con impazienza - conclude Tusk - di lavorare con Lei nel Consiglio europeo e al G7".