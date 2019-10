La ricerca Beneficenza. I donatori più generosi vivono in Indonesia: stilata la classifica mondiale

L’organizzazione internazionale di beneficenza Charities Aid Foundation (CAF) ha stilato la classifica mondiale dei paesi-donatori più generosi.Al primo posto c'è l'Indonesia, seguita dall’Australia e poi dalla Nuova Zelanda. Gli Usa sono al quarto posto. Nella classifica TOP-20 ci sono 4 stati dell’Ue: Irlanda, Regno Unito, Olanda e Norvegia, rispettivamente al 5°, 6°, 11° e 13° posto. L’Italia è a metà classifica, al 68mo posto.Nelle posizioni leader ci sono anche paesi poveri, come Myanmar (Birmania) e Sri Lanka, nei quali la generosità di donazioni si spiega con la matrice religiosa: la popolazione professa il buddhismo Theravāda.In coda alla classifica si trova la Cina con i peggiori indici nonostante la crescita galoppante dell’economia. Ciò si spiega con la mancanza di incentivi, come ad esempio la riduzione delle tasse per le donazioni e il divieto di raccolta delle donazioni da parte di organizzazioni private. Inoltre i bassi indici della Cina (all’ultimo posto, il 126mo) e della Russia (poco sopra, al 117mo posto) si spiegano con il passato comunista, quando la beneficenza veniva equiparata al fallimento dello stato sociale di stampo comunista.