La vittima ricoverata nell'ospedale di San Giovanni Rotondo Donna accoltellata da un'altra donna nel foggiano dopo una lite: è grave Accoltellata all'addome da un'altra donna durante una lite originata, secondo indiscrezioni, da motivi passionali

E' stata accoltellata all'addome da un'altra donna durante una lite originata, secondo le prime notizie, da motivi passionali. La vittima si trova ora in gravi condizioni nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.La lite con ferimento è accaduta ad Ischitella, nel Foggiano, nell'androne del palazzo in cui abita la vittima. Secondo le prime informazioni la presunta responsabile del ferimento, una donna di origini romene, è stata portata in caserma per essere interrogata.A quanto si è appreso la persona fermata avrebbe aggredito e ferito gravemente con un coltello la malcapitata mentre stava uscendo dal portone della sua abitazione. La vittima, della quale non sono state ancora rese note le generalità, è stata ricoverata con prognosi riservata.