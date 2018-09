ITALIA

2018/09/27 13:45

A Scanzorosciate Bergamo, donna ferita a colpi di pistola da ex marito. L'uomo è in fuga La donna è in gravissime condizioni

Condividi Una donna di 62 anni è stata ferita a colpi di pistola questa mattina a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, fuori da una casa di via San Pantaleone. La donna è stata raggiunta da alcuni colpi sparati da un uomo: ora è gravissima. Lo sparatore è poi fuggito con una Vespa. Si tratterebbe dell'ex marito della donna. Entrambi sono italiani. Una donna di 62 anni è stata ferita a colpi di pistola questa mattina a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, fuori da una casa di via San Pantaleone. La donna è stata raggiunta da alcuni colpi sparati da un uomo: ora è gravissima. Lo sparatore è poi fuggito con una Vespa. Si tratterebbe dell'ex marito della donna. Entrambi sono italiani.

