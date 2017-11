Casarza Ligure (Genova) Donna investita su strisce pedonali spinge la carrozzina e salva il figlio, lei è grave

Condividi

Travolta sulle strisce pedonali da un' Apecar condotta da un ottantenne, mentre spingeva la carrozzina con il figlio di sei mesi: una quarantenne è riuscita a salvare il piccolo, 6 mesi, allontanandolo con una spinta, ma è rimasta ferita in modo grave. L'incidente è avvenuto in via Annuti a Casarza Ligure, comune a pochi chilometri da Sestri Levante.

Michela Figone, 41 anni: ha riportato un trauma cranico e ferite in più parti del corpo. Soccorsa prima dai volontari del soccorso di Sestri Levante, è stata trasferita con l'elicottero dei pompieri al pronto soccorso del San Martino di Genova in codice rosso. Il bambino, nel frattempo, è stato affidato ai familiari della donna.

Il conducente dei veicolo è stato denunciato per lesioni colpose gravi per avere travolto la donna sulle strisce. L'uomo è risultato negativo all'alcoltest dei carabinieri che conducono le indagini.