2019/03/13 11:17

Calabria Donna ridotta in schiavitù per 20 anni. Due arresti a Gioia Tauro La Polizia di Gioia Tauro ha arrestato due uomini che per venti anni avevano abusato di una donna. La vittima era stata costretta anche ad abortire

Condividi Ha trovato il coraggio di raccontare le violenze subite dopo 20 anni. Una storia di violenza che arriva dalla piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove la Polizia ha arrestato due uomini di 70 e 55 anni. Secondo l’accusa per venti anni avrebbero ridotto in schiavitù una donna con violenze sessuali e morali.



A fare scattare le indagini, inizialmente avviate dalla Procura di Palmi e poi passate per competenza a Reggio Calabria, è stata la denuncia della vittima che oggi ha 40 anni.



Sono così emersi gli abusi, fatti soprattutto dal 70enne che, dal 1998, spacciandosi per sociologo avrebbe, approfittato della fragilità psicologica della donna costringendola anche ad un'interruzione di gravidanza.

