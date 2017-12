Russia Donna sul balcone viene portata via dal vento Stava fumando e la bora l'ha trascinata via

Condividi

Nel Sachalin, un'isola dalla forma allungata che si trova nell'oceano Pacifico settentrionale, nell'Estremo Oriente russo, da giorni imperversa la burrasca di neve.Una pensionata 65enne che abita al quarto piano di un palazzo residenziale di cinque piani è uscita sul balcone per fumare ed è stata trascinata via dal forte vento e scaraventata al suolo. Per fortuna l'alta montagna di neve ha attutito l’urto, salvandole la vita.Tuttavia le peripezie della donna non sono finite qui: a causa della neve l’autoambulanza non è stata in grado di raggiungere il luogo dell’incidente.A quel punto è stata chiamata in soccorso una macchina scavatrice che ha aperto la strada. Poi la stessa macchina ha sollevato la donna con la pala, portandola in questo modo al più vicino ospedale dove è stata medicata. Nell’area è stato imposto il regime di calamità naturale.La visibilità sulle strade è zero e la forza del vento raggiunge 42 metri al secondo.