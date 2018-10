Si indaga per omicidio Donna trovata morta in un canale a Fiumicino: la pista della palestra Era scomparsa da domenica: a dare l'allarme il marito che ha denunciato la scomparsa e pubblicato un post su Facebook

La morte di Maria Tanina Momilia - la commessa 39enne ritrovata cadavere ieri mattina in un canale di scolo a Fiumicino (Roma) - potrebbe esser connessa alla palestra da lei frequentata. È questa una delle piste che i carabinieri stanno seguendo dopo il sopralluogo nella palestra compiuto nelle ultime ore.Ieri era stato sentito il marito della donna e poi il personal trainer. L'autopsia è ancora in corso.Maria Tanina Momilia, di origine belga, abitava a Fiumicino con il marito, un 46enne romano. Domenica sera l'uomo, intorno alle 20, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Fiumicino, denunciando la scomparsa della moglie: "E' uscita di casa alle 8.30 questa mattina e non è più tornata, il telefono è irraggiungibile", ha spiegato. Il marito aveva anche già lanciato un allarme via Facebook: "Aiutatemi è da stamattina alle 10 che non si hanno più notizie di mia moglie è sparita nel nulla, aiuto".Lunedì mattina il corpo senza vita di una donna è stato trovato da un operatore del consorzio di bonifica in un canale della zona, in via Castegnevizza 138. Ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta la polizia. La scientifica ha condotto i primi rilievi. La donna aveva una evidente ferita alla testa: un familiare ha poi riconosciuto il corpo, era Maria Tanina Momilia.