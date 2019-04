Donna trovata morta nel Milanese, si cerca il figlio

Da un primo esame esterno sul corpo della 49 enne trovata morta questo pomeriggio a Sesto San Giovanni (Milano) è stato rilevato che la coltellata che ha provocato la morte è stata inferta al collo, in una posizione che non sarebbe impossibile raggiungere anche da soli. In base a questo elemento una delle ipotesi non ancora escluse è quella del suicidio. Tuttavia sarà decisivo l'esame del medico legale per capire la direzione del colpo.La casa di via Sicilia 60, al momento dell'arrivo dei militari, intorno alle 18.50 era in ordine e la famiglia non è mai stata segnalata per problemi particolari: "una famiglia standard" la definiscono gli investigatori. Lucia Benedetto, questo il nome della donna, era sposata: proprio il marito, 54 anni, l'ha trovata senza vita e ha chiamato i soccorsi. I due avevano un figlio di 21 anni che però non è ancora rientrato a casa. Il coltello, che è verosimilmente stato l'arma del delitto, è stato trovato in bagno. Il pm sul posto ha ascoltato il coniuge insieme ai carabinieri del Nucleo e investigativo e ai colleghi della compagnia di Sesto.