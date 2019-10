È successo a Vighizzolo, una frazione di Cantù Donna uccisa a coltellate a Como dopo una lite in famiglia La violenta discussione finita in tragedia sarebbe nata tra la donna, di 79 anni, e il compagno della figlia

ambulanza elicottero (Ansa)

Condividi

Una donna è stata uccisa a coltellate, dopo un violento litigio familiare scoppiato in un'abitazione a Cantù nel Comasco. Dalle prime informazioni il litigio sarebbe nato tra la donna e il compagno della figlia. Sarebbe stato lui, secondo le prime informazioni, ad uccidere la donna, che aveva 79 anni. L'uomo vive nella stessa palazzina. Già in passato, riferiscono i vicini di casa, ci sarebbero stati litigi tra i dueLa tragedia familiare si è consumata a Vighizzolo, una frazione di Cantù poco prima di mezzogiorno di martedì. Nella palazzina di via Cartesio ci sono i carabinieri di Cantù e il magistrato di turno.L'eliambulanza del 118 di Milano è intervenuta per soccorrere la donna. Sul posto anche la Croce bianca di Mariano, l'automedica e i Carabinieri di Cantù che stanno indagato sull'accaduto.