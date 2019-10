Nereto Donna uccisa a coltellate in casa nel Teramano Gli inquirenti sulle tracce del compagno

È stata uccisa a coltellate a Nereto, in provincia di Teramo, probabilmente dopo una violenta lite casalinga, Mihaela Roua, 32 anni, romena e madre di una bimba di 6 anni.A dare l'allarme è stata la datrice di lavoro, titolare di una camiceria di Corropoli insospettita dell'assenza della donna dopo la pausa pranzo, e del fatto che non rispondesse al telefono. I vicini sarebbero stati allertati invece dalle urla che, all'ora di pranzo, provenivano dalla casa di Nereto.I vigili del fuoco hanno sfondato il portone per entrare nell'appartamento al quarto piano nelle palazzine di Viale Europa, all'interno del quale hanno trovato il cadavere.La donna è stata uccisa da più coltellate al corpo e all'addome. In casa è stata rinvenuta anche l'arma del delitto, un coltello da cucina. Gli inquirenti sono sulle tracce del compagno della donna, anch'egli romeno, autista in una ditta del settore alimentare. Sull'omicidio indagano i carabinieri.