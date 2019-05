Era con i figli piccoli in autogrill Donna uccisa ieri a Piacenza. Fermato il marito I carabinieri lo hanno rintracciato grazie al numero di targa dell'auto segnalato ai varchi autostradali

E’ durata fino al tardo pomeriggio di ieri la folle fuga del marocchino di un 41 anni, che la mattina aveva ucciso, nella loro casa di Borgonovo vicino Piacenza, con una coltellata alla gola la moglie, anche lei originaria del Marocco. L’uomo era salito in macchina portando via con se i figli di 2 e 4 anni. Una lunga fuga finita in un autogrill sull'A4, in Veneto.I Carabinieri, infatti, lo hanno rintracciato grazie al numero di targa segnalato ai varchi autostradali all'autogrill di Calstorta, fra Venezia e Portogruaro.Al momento l’uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio ed è in carcere a Venezia.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due bambini non avrebbero assistito all'omicidio della madre, né avrebbero avuto coscienza di quanto successo. L'uomo ieri mattina avrebbe portato i due bambini, di 2 e 4 anni, a scuola. Poi li sarebbe andati a prendere all’uscita e sarebbe partito con loro in auto. All’autogrill si era fermato per farli mangiare. Ma la macchina era seguita dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri che sono intervenuti.