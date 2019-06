ITALIA

2019/06/10 11:49

All'omicidio avrebbe assistito la giovane minorenne Una donna uccisa in casa a Cisterna di Latina L'omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. I Carabinieri indagano per omicidio e stanno cercando il marito

Condividi Una donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L'omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nella zona residenziale del quartiere San Valentino. Si tratterebbe di una donna di 36 anni.



Sul posto, una delle ville della zona, sarebbe stata trovata in stato di choc la figlia di dieci anni della vittima.

