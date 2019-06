Uccide la ex e tenta il suicidio nel Vicentino

Immagine di repertorio

Una donna è stata trovata uccisa con una coltellata e due uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza: è accaduto in un'abitazione di Montegaldella, comune nell'area dei colli Berici.Secondo le prime informazioni, le due persone sarebbero ferite in modo grave. Sul posto i carabinieri della stazione di Longare, raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza.Sarebbe l'ex convivente l'autore dell'omicidio della donna di 43 anni. Dopo aver ucciso la donna e ferito con un'arma da taglio un uomo che si trovava nell'appartamento, l'ex convivente di 38 anni si è inferto varie coltellate nel tentativo di suicidarsi. Sino ad un mese fa l'uomo - che non ha precedenti - e la vittima vivevano insieme ma quando il rapporto si era interrotto l'omicida aveva lasciato l'appartamento. Sono ancora da chiarire da parte dei Carabinieri le ragioni del coinvolgimento del secondo ferito. A dare l'allarme è stata una vicina di casa, spiegando che un uomo stava ripetutamente accoltellando la donna e una seconda persona. La vittima è stata trovata nel retro del palazzo, nei pressi del garage di sua proprietà, a poca distanza dall'uomo, non ancora identificato. Vicino ai due vi era l'aggressore. I due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vicenza e Padova.