Polemica a Kiev Le donne ucraine accusano il presidente Zelensky di sessismo

#ятобінебренд#працюйкурво , а не ляпай своїм паскудним ротом помиї.

Я дружина, мама і просто людина, яка, на відміну від тебе та твоїх гієн, поважає і любить свою країну. #зеленськийідивсраку pic.twitter.com/cOAZWcWaav — червона шапка (@rosakatzman) 17 giugno 2019

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso dell’incontro a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron, ha detto che “tutti i turisti dicono che l’Ucraina è molto bella, si mangia bene e le persone sono belle, soprattutto le donne”, aggiungendo poi che “tutto ciò è, e rimane, il nostro brand ucraino”.Quest’ultima affermazione ha scatenato l’ira delle donne ucraine, che hanno lanciato in rete commenti indignati con hashtag #ятобінебренд (Non sono un brand), #янетуристичнийбренд (Non sono un brand turistico) e #самтитуристичнийбренд (Tu sei il brand turistico).Un’utente con il nick “Cappuccetto Rosso” ha pubblicato su Twitter l’immagine della coppia presidenziale con la targhetta con la scritta “Brand turistico” appesa al collo della first lady ucraina Olena Zelenskaya.