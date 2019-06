Doping Positivo ad anabolizzante, sospeso giocatore della nazionale di basket e dell'Armani Christian Burns Burns è risultato positivo ad un metabolita di Clostebol

Condividi

Un positivo "eccellente" per il basket italiano: l'ala della nazionale e dell'Olimpia Armani Christian Charles Burns ha infatti fallito un test fatto effettuare da Nado Italia alla fine della partita che la squadra milanese ha giocato contro l'Alma Trieste il 12 maggio.La Prima Sezione del Tna (tribunale nazionale antidoping), in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare Burns riscontrato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita, uno steroide anabolizzante.