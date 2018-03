Musica Dopo 5 anni tornano i Pearl Jam: la nuova canzone viene condivisa in rete

Condividi

Dopo un'apparizione del loro cantante Eddie Vedder durante la notte degli Oscar, tornano i Pearl Jam, uno dei gruppi rock più celebri degli anni '90, creatori del genere grunge con Nirvana e Alice in Chains. Il nuovo singolo, dopo 5 anni, è Can’t Deny Me, condiviso in forma di frammento viae per intero sul loro. Lo riporta il giornale di settore britannico: "Il testo include dei riferimenti al presidente Trump". In particolare questi versi: "Anche se sei ricco non puoi negarmi / Non ho ottenuto altro che la volontà di sopravvivere" e "Il paese che stai rappresentando / Condizione critica". Il tour porterà la band anche a Roma, il 26 giugno, allo Stadio Olimpico.