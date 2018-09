San Severino Dopo il sisma. Conte: io premier per caso, ma attento alle Marche, qui per la terza volta Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a San Severino Marche, uno dei Comuni del cratere sismico, per partecipare all'inaugurazione della scuola elementare provvisoria di via D'Alessandro, realizzata grazie a fondi del Miur e di donazioni di privati

Conte nelle Marche (frame da Facebook)

Condividi

"Io sono premier per caso, da poco tempo, ma già sono nelle Marche per la terza volta. Significa che sono piuttosto attento a questa vostra bella terra". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte all'inaugurazione della nuova scuola primaria provvisoria post sisma di San Severino Marche. La visita è stata documentata da unaFacebook."L'edilizia scolastica è un nervo scoperto, molti edifici non sono a norma, alcuni per il controllo statico, il 50% ha solo il certificato di agibilità, cercheremo di costruire una mappatura completa per vedere cosa manca e per potere intervenire, stiamo lavorando per questo" ha detto il premier, rispondendo alla domanda di un bambino che gli ha chiesto se dopo il terremoto le scuole saranno più sicure. "Sono qui per voi - ha detto rivolto ai bambini - risparmio le parole per i grandi".Per la ricostruzione post terremoto "stiamo portando avanti un lavoro enorme, lo abbiamo sempre detto e sempre dichiarato e si vedrà mano a mano nella moltiplicazione delle realizzazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, a margine dell'inaugurazione.