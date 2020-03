Mercati Dopo il tonfo di Wall Street borse europee ancora deboli

di Marzio Quaglino Ieri il tonfo di Wall Street, il peggiore dal 1987, ha chiuso una giornata pesantissima per tutti i mercati. Oggi le piazze asiatiche hanno cercato di invertire la rotta. In apertura Milano, dal -6% di ieri, segnava +3%. Con il passare dei minuti però le borse in tutta Europa hanno iniziato di nuovo a perdere terreno. Ora Piazza Affari resta positiva (+0,95%), così come Parigi (+0.46%). In calo Francoforte (-0.36%) e Londra che, indietro agli altri pasi europei quanto a misure sul Covid-19, perde lo 0,96%. Sul listino di Piazza Affari si va dal +4,87% di Telecom al -6,93% di Fiat Chrysler che cede il 6,93%.Segnali positivi arrivano anche dai titoli di Stato. Lo spread con i bund tedeschi si accorcia a 249 punti base dai 263 di ieri, con il rendimento del Btp decennale in calo al 2,06%.Tra le materie prime scende ancora il prezzo dell’oro a 1,482 dollari l’oncia, mentre risale poco sopra i minimi il petrolio a 30,34 dollari al barile.Sul mercato valutario l’Euro riprende a scendere sul dollaro con il cambio a 1,1114.